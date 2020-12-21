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Мутации COVID в Британии и ЮАР оказались разными 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Мутации COVID в Британии и ЮАР оказались разными
Фото: РИА Новости
Выявленные в Великобритании и Южно-Африканской Республике новые мутации коронавируса являются разными вариантами COVID-19, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

«В то же время возник другой вариант, который был идентифицирован в Южной Африке, и у него была одна из тех же мутаций, это мутация 501. V2. Но это другой вариант. Звучит так, как будто они связаны, но на самом деле это отдельный вариант», — цитирует РИА «Новости» Керкхове.

Она добавила, что ЮАР, как и Британия, сотрудничает с ВОЗ по поводу новой мутации. По ее словам, Великобритания сообщила ВОЗ, что разработанные вакцины от коронавируса будут эффективны и для заболевших новой мутацией COVID-19.
Керкхове отметила, что британская стороны продолжает изучение новое разновидности коронавируса, в том числе с точки зрения передачи, реагирования на уровень антител и серьезности протекания заболевания.

«Информация поступает к нам в режиме реального времени, и мы ее изучаем. Пока мы только собираем информацию. Но хорошая новость заключается в том, что, по имеющейся информации, эта разновидность вируса не влияет на эффективность вакцины», — добавила она.

В субботу в Британии подтвердили, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий — четвертый — уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.
На этом фоне к утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств.
В ЮАР также рассказали о новой мутации коронавируса. Министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде сообщили, что вторая волна пандемии вызвана новой мутацией коронавируса, которая была выявлена в ЮАР и получила название 501. V2.
В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».
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Комментарии
В мире , Виталий Зверев , ВОЗ , РАН , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Лондон , Великобритания , ЮАР
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