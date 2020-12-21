В Армении опровергли передачу двух сел Азербайджану

"Министерство обороны решительно опровергает распространяемую информацию о том, что есть распоряжение о выводе воинских подразделений из двух сел Тавушской области и о том, что якобы эти села перейдут под контроль Азербайджана", — говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.