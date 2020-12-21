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Москва

Барр считает Россию ответственной за кибератаку на США 

RT на русском 55 минут назад
Генпрокурор США Уильям Барр утверждает, что ответственность за масштабную кибератаку на сети американского правительства несёт Россия.

«По информации, которая есть у меня, я согласен с оценкой госсекретаря Помпео, это определённо были русские, но я не буду обсуждать это сверх того», — сказал Барр журналистам.

17 декабря офис директора Нацразведки США, ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности сделали совместное заявление, в котором говорится о выявленном «значительном киберинциденте», который «затронул сети внутри федерального правительства».
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва «постоянно и последовательно» задействует киберсредства против Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что за крупной кибератакой на Соединённые Штаты может стоять Китай.
В Кремле отвергли причастность России к хакерским атакам.
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В мире , Видео , Уильям Барр , Дональд Трамп , ФБР
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