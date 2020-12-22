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Украина заочно арестовала 32 судна за заходы в порты Крыма 

Национальная Служба Новостей и ещё 3 32 минуты назад
Украина арестовала 32 заходивших в порты Крыма судна
Фото: РИА Новости
Украинские суды по ходатайству прокуратуры заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма, сообщает РИА Новости. По данным надзорного ведомства, эти суда якобы нарушили порядок въезда и выезда на полуостров.
В прокуратуре намерены обратиться в украинское бюро Интерпола, чтобы данные суда объявили в розыск, а также направить запросы властям других стран с целью их ареста по факту. При этом не сообщается, кому принадлежат суда и под какими флагами они ходят. В ноябре Украина заочно арестовала 44 пассажирских российских самолета из-за проведения полетов в Крым после включения региона в состав РФ.
Производство открыто в рамках уголовного дела по перелетам в Крым. СБУ отметила, что Украина насчитывает 37 российских перевозчиков, совершающих полеты в воздушном пространстве Крыма.
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В мире , Крым наш , Генпрокуратура РФ , СБУ , Интерпол , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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