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Пока вы не уснули: Путина удивило действие вакцины от COVID-19 на знакомую семью 

Елена Прошина 48 минут назад
Пока вы не уснули: Путина удивило действие вакцины от COVID-19 на знакомую семью
Фото: РИА Новости
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В мире , Александр Курляндский , Роберт Гейтс , Владимир Путин , Имомуддин Сатторов , Минэкономразвития , РИА Новости , Reuters , New York Times
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