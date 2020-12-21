Пока вы не уснули: Путина удивило действие вакцины от COVID-19 на знакомую семью 

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Система оформления пенсий может навсегда остаться дистанционной. Такой порядок был введён во врем пандемии, с инициативой оставить его выступает Минэкономразвития

Президент России Владимир Путин рассказал о случаях коронавируса в его близком окружении и о том, как переносилась вакцина от этой инфекции.

Депутат Зубовского сельсовета Артур Саттаров отказался надевать маску в магазине и устроил скандал. Инцидент попал на видео, которое было продемонстрировано в программе «Гражданская оборона» на Первом канале.

Зеленский дает понять, что Украине придется пользоваться российскими препаратами. Он вдруг обнаружил, что про его страну на Западе забыли.

В районах боевых действий в Нагорном Карабахе обнаружили тела более 1 тысячи человек в период с 13 ноября по 20 декабря.

Порядка 500 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана не могут въехать в Россию из-за закрытых границ на фоне пандемии коронавируса, заявил посол республики в Москве Имомуддин Сатторов

Газета The New York Times опубликовала колонку за авторством бывшего министра обороны США Роберта М. Гейтса , который занимал данный пост с 2006 по 2011 год и является спецслужбистом еще старой, разгара холодной войны, закалки.

Россия приостановит авиасообщение с Великобританией. Об этом сообщает ТАСС.

Писатель Александр Курляндский скончался. Об этом сообщает телеграм-канал «База». Никаких подробностей произошедшего канал не привел.

Мэрия Нововоронежа не исключили сноса памятника Аленке, шокировавшего местных жителей.