Дания запретила выращивать и ввозить норок до 2022 года 

Дания приняла закон, запрещающий ввозить и выращивать норок до 31 декабря 2021 года из-за опасности мутировавшего коронавируса. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на местное телевидение.

Также документ запрещает выращивать животных, тем самым принуждая уничтожить их всех.

"Этим законом запрещается содержать норок в Дании вплоть до 31 декабря 2021 года, власти определили правовую основу, так что последняя норка в королевстве должна быть убита", — сообщили телеканалы.

Нарушение закона будет грозить штрафом и тюремным заключением до полугода. Ранее ветеринары из Дании зафиксировали у норок новую мутацию коронавируса, которая способна передаваться человеку и плохо поддается лечению. Кабмин королевства на фоне новой угрозы принял решение уничтожить все поголовье норок на зверофермах.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Случаи заражения мутировавшей формой 2019-nCoV были зафиксированы также на фермах в Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США, Швеции и Белоруссии.