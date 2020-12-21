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Грузинская оппозиция попросила Байдена спасти Южный Кавказ от России и Турции 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Грузинская оппозиция попросила Байдена спасти Южный Кавказ от России и Турции
Фото: РИА Новости
Лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили, чья партия сейчас объединила всю оппозицию, обратился с просьбой к избранному президенту США Джозефу Байдену «незамедлительно начать работу над вопросом размещения в Грузии военной базы США как единственного механизма спасения региона Южного Кавказа от влияния России и Турции», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Россия и Турция по исторической традиции делят сферы влияния в регионе, это является сложнейшим вызовом для Грузии, — заявил он на брифинге. — Мы никогда не вернемся в гнезда этих наших исторических захватчиков».

Он подверг критике инициативу президента Турции Реджепа Эрдогана о создании «Платформы шести стран» для развития региона с участием России, Турции, Ирана, Грузии, Азербайджана и Армении.
В этой связи лидер оппозиции отметил, что в 2021 году истекает срок заключенного в 1921 году Россией и Турцией Карского договора, по которому Грузия потеряла значительную часть территории.

«Наши памятники истории и культуры, наши сограждане остались на территории Турции благодаря этому соглашению между Лениным и Ататюрком», — заявил Нателашвили.

«Поэтому нам сейчас, на фоне российских устремлений и роста пантюркизма, нужна защита — американская военная база», — сказал он, назвав амбиции Эрдогана «фашизмом нового вида».

Газета ВЗГЛЯД разбирала интригующее предложение, которое Турция сделала России.
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В мире , Политика , Шалва Нателашвили , Реджеп Эрдоган , Джозеф Байден , Деловая газета "Взгляд" , Азербайджан , Армения , Грузия , Иран , США , Тбилиси , Турция
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