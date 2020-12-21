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Москва

Встречавшийся с Лавровым Додик самоизолировался 

Артём Кульша 1 час назад
Встречавшийся с Лавровым Додик самоизолировался
Фото: ТАСС
Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик самоизолировался после контакта с больным коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе администрации Додика рассказали, что тот находится дома, сдал отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции и чувствует себя нормально.
Неделю назад, как сообщал «Рамблер», Додик встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они обсудили вопросы двусторонней повестки и задачи выполнения Дейтонских соглашений, положивших конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине, и противодействия попыткам их ревизии.
В ходе той же встречи Додик подарил Лаврову позолоченную икону XVIII века. На ней, предположительно, изображен Николай Чудотворец. На сургучной печати на оборотной стороне иконы имеется оттиск «УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия».
Посольство Украины направило в Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины ноту с требованием вернуть икону Украине и разъяснить, как она попала в страну. Прокуратура Боснии и Герцеговины инициировала проведение проверки по данному факту. В субботу в МИД России сообщили, что икона будет возвращена дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.
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Комментарии
В мире , Николай Чудотворец , Сергей Лавров , Милорад Додик , МИД , Интерпол
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