Встречавшийся с Лавровым Додик самоизолировался 

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В пресс-службе администрации Додика рассказали, что тот находится дома, сдал отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции и чувствует себя нормально.

Неделю назад, как сообщал «Рамблер», Додик встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым . Они обсудили вопросы двусторонней повестки и задачи выполнения Дейтонских соглашений, положивших конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине, и противодействия попыткам их ревизии.

В ходе той же встречи Додик подарил Лаврову позолоченную икону XVIII века. На ней, предположительно, изображен Николай Чудотворец . На сургучной печати на оборотной стороне иконы имеется оттиск «УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия».