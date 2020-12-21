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Вице-президенту Турции Октаю стало плохо в прямом эфире 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Вице-президенту Турции Октаю стало плохо в прямом эфире
Фото: Reuters
Вице-президент Турции Фуат Октай не смог закончить свою речь на конференции по кибербезопасности из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает газета Sozcu.
Отмечается, что во время прямого эфира политику внезапно стало плохо, к сцене подошли врачи. По данным издания, у Октая упало давление. Медики его осмотрели и оказали первую помощь, но не госпитализировали.
Вице-президент захотел вернуться на сцену после улучшения своего состояния. У трибуны он отметил, что причиной дискомфорта могли быть бессонница и переутомление. Также он поблагодарил присутствующих за понимание.
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В мире , Турция
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