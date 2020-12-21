По району посольства США в Багдаде нанесли ракетные удары

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Москва

Появилось видео ракетного обстрела района дипмиссии США в Багдаде 

Алевтина Жаркова 39 минут назад
«Зеленая зона» в Багдаде в минувшее воскресенье подверглась ракетному обстрелу. В этом районе иракской столицы находятся государственные учреждения, дипмиссии иностранных государств, а также международный аэропорт. Было зафиксировано не менее трех ракет.
Госсекретарь США Майк Помпео осудил ситуацию с обстрелом, возложив при этом ответственность за произошедшее на проиранские силы. В результате запуска ракет в американском дипломатическом консульстве в США были задействованы оборонительные системы.
В мире , Видео , Происшествия
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