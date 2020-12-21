Видео с последствиями сильного снегопада в Японии 

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17 декабря в Японии прошел сильнейший снегопад. В результате не менее девяти тысяч жилых домов остались без электроснабжения. Наиболее пострадавшими от непогоды стали префектуры Ниигата и Хёго. В частности, в Ниигате выпало около двух метров снега. Из-за снегопада оказалось нарушено и транспортное сообщение между населенными пунктами, свыше тысячи автомобилей оказались заблокированными, на магистралях и дорогах образовались пробки длиной более чем в десяток километров. Также от непогоды пострадали 15 человек. На данный момент сообщается об одном погибшем из-за непогоды.

Японское метеорологическое агентство заявило, что по состоянию на утро четверга в районе Тоне префектуры Гумма выпало 217 сантиметров снега, что стало рекордом в истории района.