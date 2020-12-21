Ледокол США подошел к границам Росиии в Чукотском море

Ледокол Береговой охраны США Polar Star вошел в Чукотское море. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный морской путь».

«Враг у ворот! Простите мою иронию. Не удержался от такого заголовка. Само собой, никаких врагов нет. Только партнеры. И прошу всех понимать это исключительно так», — написал он.

В начале декабря Polar Star покинул место базирования, город Сиэтл, штат Вашингтон, и поплыл на север. 14 декабря он прошел Алеутские острова и перестал передавать свое местоположение. Сегодня он сделал это — из Чукотского моря.

«Что в этом такого? А вот что: Polar Star впервые за долгое время вместо Антарктики ушел в Арктику. И не просто ушел, а в зимнее время» — сообщает «Северный морской путь».

Канал назвал целью ледокола забраться насколько возможно далеко и проверить «всякое разное», а более интересным — решится ли тот войти в акваторию Северного морского пути, подтвердив тем самым непризнание США его границы, установленной в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Также «Северный морской путь» назвал интересным то, удастся ли Polar Star справиться с плаванием во льдах.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», капитан Polar Star Уильям Войтира рассказал, что в Арктике ледокол проведет измерения толщины и концентрации льда, испытания связи и других технологий, в том числе запустит беспилотные летательные аппараты в темноте зимней Арктики и дистанционно управляемый аппарат в условиях холодного океана. Этот рейд Polar Star — первый для ледоколов Береговой охраны США в зимнюю Арктику с 1982 года.