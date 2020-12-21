Видео с «Симпсонами» в стиле «Союзмультфильма» 

Российский художник «Союзмультфильма» Прокопий Уляшов перерисовал «Симпсонов» в стиле героев советских мультфильмов.

"Мне показалось забавным представить, что будет, если такие заставки сделают наши прославленные аниматоры 1980–1990-х годов. От такого совмещения несовместимого на первый взгляд получилась вот такая серия», — объяснил художник.

В итоге Уляшов понял, что на самом деле между отечественными мультфильмами и мировой анимацией не так уж много различий. Он подметил общие детали, черты.

"„Симпсоны“, при всем своем статусе мультфильма взрослого, мультфильма с необычным юмором, — очень универсальное шоу. И в этом секрет успеха по всему миру", — подытожил аниматор.