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Видео с «Симпсонами» в стиле «Союзмультфильма» 

Вадим Дроздов 22 минуты назад
Российский художник «Союзмультфильма» Прокопий Уляшов перерисовал «Симпсонов» в стиле героев советских мультфильмов.
"Мне показалось забавным представить, что будет, если такие заставки сделают наши прославленные аниматоры 1980–1990-х годов. От такого совмещения несовместимого на первый взгляд получилась вот такая серия», — объяснил художник.
В итоге Уляшов понял, что на самом деле между отечественными мультфильмами и мировой анимацией не так уж много различий. Он подметил общие детали, черты.
"„Симпсоны“, при всем своем статусе мультфильма взрослого, мультфильма с необычным юмором, — очень универсальное шоу. И в этом секрет успеха по всему миру", — подытожил аниматор.
В мире , Видео
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