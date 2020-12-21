Новый штамм COVID: страны ограничивают международное авиасообщение

20 стран ограничили международное авиасообщение из-за обнаружения нового штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
В декабре, как сообщал «Рамблер», началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 76,7 миллиона человек. В России число заболевших превысило 2,84 миллиона человек.
На днях Всемирная организация здравоохранения сообщила о выявлении в сентябре в Великобритании нового штамма коронавируса. Позже он был обнаружен в Дании, Италии, Нидерландах и Южной Африке.
На этом фоне ряд стран ограничили международное авиасообщение. Литва, Италия, Австрия, Франция, Болгария, Германия, Нидерланды, Чехия, Эстония, Латвия, Хорватия, Финляндия, Марокко, Канада и Аргентина приостановили пассажирское авиасообщение с Великобританией.
Швейцария приостановила авиасообщение с Британией и ЮАР, Израиль — с Британией, Данией и ЮАР, Турция — с Британией, Данией, Нидерландами и ЮАР, Саудовская Аравия приостановила международное авиасообщение полностью.
Швеция объявила о намерении приостановить авиасообщение с Британией, Кипр — о введении карантина для авиапассажиров из Британии. Россия пока не объявляла о принятии каких-либо решений в данной связи.
Ранее спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро сообщил, что новый штамм коронавируса может быть более заразным, но не более опасным для человека. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что сведений о том, что новый штамм коронавируса может быть менее уязвим для вакцины, пока нет.