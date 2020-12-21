Новый рекорд по нахождению во льду попал на видео 

Житель Франции Ромен Вандендорп установил новый мировой рекорд по длительности пребывания в емкости со льдом, проведя в резервуаре, наполненном кубиками льда, 2 часа 35 минут 33 секунды. Емкость, в которой находился 34-летний медик, была наполнена 1500 килограммами льда, температура внутри составляла минус 18 градусов по Цельсию.

"Я очень счастлив. Это показывает, что не нужно быть суперменом, чтобы сделать что-то безумное. При дисциплине вы можете управлять своим мозгом. Если у вас есть мечта, держитесь за нее", — прокомментировал свой рекорд француз.

предыдущий официальный рекорд был установлен корейцем Сон Хау Чжином, который провел в емкости со льдом 1 час 55 минут.