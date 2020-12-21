Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

Новый рекорд по нахождению во льду попал на видео 

Вадим Дроздов 26 минут назад
Житель Франции Ромен Вандендорп установил новый мировой рекорд по длительности пребывания в емкости со льдом, проведя в резервуаре, наполненном кубиками льда, 2 часа 35 минут 33 секунды. Емкость, в которой находился 34-летний медик, была наполнена 1500 килограммами льда, температура внутри составляла минус 18 градусов по Цельсию.
"Я очень счастлив. Это показывает, что не нужно быть суперменом, чтобы сделать что-то безумное. При дисциплине вы можете управлять своим мозгом. Если у вас есть мечта, держитесь за нее", — прокомментировал свой рекорд француз.
предыдущий официальный рекорд был установлен корейцем Сон Хау Чжином, который провел в емкости со льдом 1 час 55 минут.
В мире , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с последствиями сильного снегопада в Японии
00:59
Видео с последствиями сильного снегопада в Японии
В мире
Рейтинг доброжелательности россиян попал на видео
02:26
Рейтинг доброжелательности россиян попал на видео
Общество
Видео с «Симпсонами» в стиле «Союзмультфильма»
03:21
Видео с «Симпсонами» в стиле «Союзмультфильма»
В мире
Новый рекорд по нахождению во льду попал на видео
01:18
Новый рекорд по нахождению во льду попал на видео
В мире
Видео последствий взрыва КамАЗа под Курганом
01:17
Видео последствий взрыва КамАЗа под Курганом
Происшествия
Видео пожара на станции переливания крови в Уфе
00:30
Видео пожара на станции переливания крови в Уфе
Происшествия
Появилось видео перестрелки в Егорьевске
01:03
Появилось видео перестрелки в Егорьевске
Происшествия
Появилось видео планов по бальзамированию Марадоны
02:01
Появилось видео планов по бальзамированию Марадоны
В мире
Появилось видео исхода людей из Лондона
05:06
Появилось видео исхода людей из Лондона
В мире
Бешеный динозавр из Индонезии попал на видео
01:00
Бешеный динозавр из Индонезии попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение