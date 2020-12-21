СМИ: протестующие в Сюнике пытались блокировать кортеж Пашиняна

Группа жителей граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении проводит акцию протеста, пытаясь помешать приезду туда премьера Никола Пашиняна, которого они считают виновным в подрыве безопасности региона, сообщает онлайн-ресурс news.am, ведущий прямой репортаж с места событий.

Капан, Горис, Сисиан. Жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают, что размещение новых боевых постов азербайджанской армии в соответствии с трехсторонним соглашением о перемирии в Карабахе угрожает их безопасности. Они блокируют улицы, требуя защитить их процессе демаркации армяно-азербайджанской границы. Ранее Пашинян анонсировал поездку в Сюникскую область — в города Мегри

По данным онлайн-ресурса, рано утром в понедельник группа жителей Сюника направилась к въезду в область, так называемым "Сюникским воротам", чтобы остановить кортеж Пашиняна, однако путь им преградили сотрудники полиции, перекрывшие дорогу.

"Наше решение — дойти к "Сюникским воротам", чтобы не позволить Пашиняну въехать в Сюник", — сказал один из участников акции.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.