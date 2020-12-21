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СМИ: протестующие в Сюнике попытались блокировать кортеж Пашиняна 

РИА Новости 13 минут назад
СМИ: протестующие в Сюнике пытались блокировать кортеж Пашиняна
Фото: Reuters
Группа жителей граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении проводит акцию протеста, пытаясь помешать приезду туда премьера Никола Пашиняна, которого они считают виновным в подрыве безопасности региона, сообщает онлайн-ресурс news.am, ведущий прямой репортаж с места событий.
Жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают, что размещение новых боевых постов азербайджанской армии в соответствии с трехсторонним соглашением о перемирии в Карабахе угрожает их безопасности. Они блокируют улицы, требуя защитить их процессе демаркации армяно-азербайджанской границы. Ранее Пашинян анонсировал поездку в Сюникскую область — в города Мегри, Капан, Горис, Сисиан.
По данным онлайн-ресурса, рано утром в понедельник группа жителей Сюника направилась к въезду в область, так называемым "Сюникским воротам", чтобы остановить кортеж Пашиняна, однако путь им преградили сотрудники полиции, перекрывшие дорогу.

"Наше решение — дойти к "Сюникским воротам", чтобы не позволить Пашиняну въехать в Сюник", — сказал один из участников акции.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Карабахе нашли считавшихся пропавшими без вести армянских военных
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что мог потерять Карабах. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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Комментарии 1
В мире , Ильхам Алиев , Никол Пашинян
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