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В Британии сообщили о потере контроля над ситуацией с новым COVID-19 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Власти Британии заявили о потере контроля над ситуацией с новым COVID-19
Фото: Reuters
Глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ситуация с распространением нового варианта COVID-19 вышла из-под контроля. Более заразная форма болезни слишком быстро охватывает все больше людей.

«Люди должны вести себя так, как будто у них уже есть вирус», — цитируют Хэнкока Sky News.

Министр посоветовал сохранять особую бдительность жителям территорий, в которых введены самые строгие противоэпидемические меры. Он отметил, что ограничения могут действовать на протяжении нескольких месяцев до проведения вакцинации.
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Чиновник указал на полную безответственность граждан, толпами собиравшихся на вокзалах, чтобы покинуть Лондон до начала локдауна. Он также назвал новый штамм заболевания, появившийся в стране, «огромной проблемой».
Ранее несколько стран Евросоюза временно остановили авиационное сообщение с Великобританией в связи с распространением в ней нового штамма вируса. Такие меры были введены в Нидерландах, Австрии и Италии.
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В мире , ЕС , Sky News
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