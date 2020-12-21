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Москва

Появилось видео планов по бальзамированию Марадоны 

Вадим Дроздов 26 минут назад
Диего Марадона перед смертью пошел на неожиданный шаг. Футболист подписал документы, в соответствии с которыми предполагается его бальзамирование и экспонирование после смерти. Отмечается, что семья Марадоны узнала об этом только в последние часы и была удивлена. Поэтому теперь тело Марадоны могут эксгумировать, забальзамировать и поместить в мавзолей.
Суд, сейчас запретил кремировать Марадону — но это связано не с мавзолеем, а со спорами наследников, которые жаждут анализа ДНК в доказательство своего тайного родства с великим аргентинцем.
С момента похорон Марадоны прошел уже месяц, так что исполнителям последней воли аргентинца стоит поторопиться.
В мире , Видео , Диего Марадона
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