Появилось видео планов по бальзамированию Марадоны 

Диего Марадона перед смертью пошел на неожиданный шаг. Футболист подписал документы, в соответствии с которыми предполагается его бальзамирование и экспонирование после смерти. Отмечается, что семья Марадоны узнала об этом только в последние часы и была удивлена. Поэтому теперь тело Марадоны могут эксгумировать, забальзамировать и поместить в мавзолей.

Суд, сейчас запретил кремировать Марадону — но это связано не с мавзолеем, а со спорами наследников, которые жаждут анализа ДНК в доказательство своего тайного родства с великим аргентинцем.

С момента похорон Марадоны прошел уже месяц, так что исполнителям последней воли аргентинца стоит поторопиться.