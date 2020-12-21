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Москва

Появилось видео исхода людей из Лондона 

Вадим Дроздов 33 минуты назад
20 декабря почти двадцать миллионов человек в Лондоне и на юго-востоке Великобритании оказались в зоне четвертого уровня угрозы распространения коронавирусной инфекции. Это максимально возможный уровень.
В Лондоне на фоне локдауна проходят задержания людей, которые вышли в центр города на митинг. Несколько сотен человек начали собираться еще в субботу днем, за несколько часов до того, как Борис Джонсон объявил о новых более жестких ограничениях в стране. Жители Лондона не только протестуют — они массово покидают британскую столицу после того, как власти объявили об ужесточении ограничений из-за появления нового штамма коронавируса.
В мире , Видео , Борис Джонсон
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