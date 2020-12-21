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Видео с судьбой «все включено» в Турции 2021 

Вадим Дроздов 54 минуты назад
В отношении системы "Все включено" в Турции в следующем году мало что изменится, но сохранятся коронавирусные ограничения. Туристам будет запрещено самостоятельно брать еду со шведских столов, а весь общепит будет работать с 10:00 до 20:00, в остальное время будет действовать доставка. Эти ограничения уберут только после окончания пандемии COVID-19.
Термином "All inclusive” или "Все включено" обозначают одну из систем обслуживания в отелях. Забронировав номер с "All inclusive” постоялец может рассчитывать на обильный стол (три раза в день) и напитки, в том числе алкоголь. Все входит в стоимость номера, налоги так же включены.
В мире , Видео
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