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Китай сообщил о планах привить за два месяца 50 миллионов граждан 

Российская Газета 18 минут назад
Большие планы: В КНР хотят привить 50 млн граждан за два месяца
Фото: ТАСС
В рамках первой фазы вакцинации от коронавируса в Китае планируют привить 50 миллионов человек. И сделать это обещают до 15 февраля 2021 года. Такую информацию распространила местная газета South China Morning Post.
Заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что до Нового года по лунному календарю вакцину получат медики, сотрудники сферы холодильной логистики, лица, занятые в пассажирских перевозках, граждане, торгующие на рынках, а также те, кто ввиду профессии подвержен высокому риску заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Им сделают две инъекции (в разное время). Вакцины местные — разработанные китайскими фармацевтическими компаниями Sinopharm и Sinovac.
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В мире , Китай
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