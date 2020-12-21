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В США объяснили, почему резко выросла статистика заражения COVID-19 

Профиль 20 минут назад
США объяснили резки рост заражений COVID-19
Фото: ©Selcuk Acar / NurPhoto / NurPhoto via AFP / EastNews
Ситуация с пандемией коронавируса в США одна из самых тяжелых в мире. Страна, по данным Университета Джона Хопкинса, находится на первом месте и по числу заболевших, и по числу умерших от COVID-19.
В США зафиксировали более 403 тыс. новых случаев коронавируса за сутки, передает РИА Новости. Это почти на 150 тыс. больше предыдущего максимума.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 11 декабря. Тогда Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщал о 244 тыс. заболевших.
Резкое изменение общенациональной статистики оказалось связано с изменением методики подсчета, передает ТАСС. С 18 декабря власти штата Техас начали включать в общую статистику потенциальные случаи заражения, а раньше передавали только подтвержденные. Без учета потенциальных больных из Техаса, суточный прирост составил бы около 232 тыс. заболевших, что немногим более данных за четверг, 17 декабря. Тогда статистики зафиксировали 231 тыс. случаев заболевания.
В США нет единого федерального стандарта по сбору коронавирусной статистики. Штаты могут по своему усмотрению предоставлять в CDC информацию только о подтвержденных случаях COVID-19 или добавлять к ним потенциально заболевших больных, у которых еще не подтвердился диагноз.
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В мире , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , США
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