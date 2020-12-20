Эстония приостановила авиасообщение с Британией до конца года 

"Правительство согласилось с необходимостью принять меры предосторожности и вместе с другими странами временно приостановить авиасообщение с Великобританией до Нового года, — заявил премьер Юри Ратас. — Решение было принято, чтобы защитить здоровье нашего народа. Рекомендация избегать поездок за границу во время рождественских каникул и во время школьных каникул по-прежнему действует — зарубежные поездки в другие страны следует отложить из-за по-прежнему широкого распространения коронавируса".