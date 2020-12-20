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В Нагорный Карабах за сутки вернулись 316 беженцев 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Нагорный Карабах за сутки вернулись 316 беженцев
Фото: РИА Новости
В свои дома в Нагорном Карабахе за сутки вернулись 316 беженцев, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня доставлено 316 человек автобусами из Еревана в Степанакерт. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 42 тысяч беженцев.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В мире , Министерство обороны , Азербайджан , Армения , Ереван , Степанакерт
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