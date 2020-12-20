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Москва

СМИ: команда Байдена обсуждает новые санкции против России 

РИА Новости 15 минут назад
Reuters: команда Байдена обсуждает новые санкции против России
Фото: © REUTERS / Mike Segar
Команда избранного президента США Джо Байдена рассмотрит возможность новых санкций против России после его вступления в должность, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
Причиной новых ограничений стали хакерские атаки на американские госведомства, в которых ряд американских СМИ и официальных лиц обвиняют Москву. В качестве "ответных" шагов команда Байдена обсуждает как экономические меры, так и кибервзломы.

"Ответ должен быть достаточно сильным, чтобы создать большие экономические, финансовые и технологические потери для преступников, но в то же время избежать эскалации конфликта между двумя ядерными державами — противниками со времен Холодной войны", — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что главной целью будет создание эффективного механизма сдерживания и снижения вероятности кибершпионажа в будущем.
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Сейчас обсуждения носят теоретический характер, так как команде Байдена необходимо начать работу и получить доступ ко всем сведениям, чтобы уточнить дальнейшие шаги и планы.
Ранее сообщалось, что группа хакеров сумела получить доступ к ряду американских правительственных учреждений через программное обеспечение фирмы SolarWinds. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также Госдепартамент. Кроме того, могли пострадать Минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности.
Ряд американских СМИ обвинили во взломе российских киберпреступников, но не привели никаких доказательств в пользу этой версии. По словам госсекретаря США Майка Помпео, "достаточно четко" можно сказать об участии России в хакерской атаке. В свою очередь, действующий президент Штатов Дональд Трамп предположил, что за этим стоит Китай.
Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва здесь ни при чем. Он напомнил, что Россия не раз предлагала Вашингтону возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".
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В мире , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Министерство обороны , Госдеп США , Минэнерго , Reuters
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