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Москва

СМИ: «зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу 

ТАСС 2 часа назад
В Багдаде район посольства США обстреляли ракетами
Фото: РИА Новости
Район "зеленой зоны" Багдада подвергся в воскресенье ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По его информации, не менее трех ракет упали в этом районе иракской столицы, где расположены государственные учреждения и иностранные дипломатические миссии, в том числе посольство США. О пострадавших информация не поступала.
"Зеленая зона" — хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада — в последние месяцы неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев. Вашингтон неоднократно обвинял в причастности к атакам действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования.
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В мире , Багдад , Ирак , США
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