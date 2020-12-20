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В Германии заявили о планах закрыть границу с Британией 

RT на русском 1 час назад
В Германии заявили о планах закрыть границу с Британией
Фото: Reuters
Власти Германии прорабатывают документ, ограничивающий сообщение между ФРГ и Великобританией из-за обнаруженной новой мутации коронавируса. Об этом заявила представитель немецкого правительства Мартина Фитц.

«Из-за сообщений о мутации коронавируса федеральное правительство намерено ограничить передвижение между Германией и Великобританией, а также Южной Африкой», — написала она в Twitter.

Фитц отметила, что в настоящее время кабмин прорабатывает документ. Немецкие власти находятся в контакте с европейскими партнёрами.
"Британскую" мутацию коронавируса нашли в других странах
Ранее Нидерланды прекратили принимать авиарейсы из Великобритании до 1 января из-за нового типа коронавируса.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19.
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В мире , Минздрав РФ , Германия , Нидерланды , Великобритания , ЮАР
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