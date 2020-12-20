Вышла на свободу "Мисс Белоруссия — 2008" Ольга Хижинкова. Девушка провела под арестом 42 дня. Об этом сообщает Tut.by.

После выхода из изолятора Хижинкова пожаловалась на условия содержания.

«Мы спали на полу, мы стелили на него одеяла и закутывались в одежду. На мне было две майки, два гольфа, три байки — все, что было. У одной женщины из-за этого начался цистит», — рассказала она.

Модель была задержана 8 ноября за участие в акции протеста в Минске. Ольгу увезли на автозаке вместе с другими манифестантами.

Сначала суд отправил Хижинкову под арест на 12 суток, затем наказание дважды продлевали на 15 суток.

В соцсетях Хижинкова писала, что недовольна правлением Лукашенко и размещала фото протестных акций.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Белоруссии устроили массовый флэшмоб в поддержку арестованной «Мисс Белоруссия-2008» и участницы конкурса «Мисс мира» Ольги Хижинковой.