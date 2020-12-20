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«Мисс Белоруссия — 2008» вышла на свободу после 42 суток ареста 

Майк Габриелян 12 минут назад
«Мисс Белоруссия — 2008» вышла на свободу после 42 суток ареста
Фото: ТК Onliner.
Вышла на свободу "Мисс Белоруссия — 2008" Ольга Хижинкова. Девушка провела под арестом 42 дня. Об этом сообщает Tut.by.
После выхода из изолятора Хижинкова пожаловалась на условия содержания.

«Мы спали на полу, мы стелили на него одеяла и закутывались в одежду. На мне было две майки, два гольфа, три байки — все, что было. У одной женщины из-за этого начался цистит», — рассказала она.

Модель была задержана 8 ноября за участие в акции протеста в Минске. Ольгу увезли на автозаке вместе с другими манифестантами.
В Белоруссии прошел «чулочный» флешмоб
Сначала суд отправил Хижинкову под арест на 12 суток, затем наказание дважды продлевали на 15 суток.
В соцсетях Хижинкова писала, что недовольна правлением Лукашенко и размещала фото протестных акций.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Белоруссии устроили массовый флэшмоб в поддержку арестованной «Мисс Белоруссия-2008» и участницы конкурса «Мисс мира» Ольги Хижинковой.
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