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Москва

Минская милиция заявила о задержании около ста протестующих 

РИА Новости 5 минут назад
Около 100 человек задержаны в Минске в воскресенье из-за участия в несанкционированных акциях протеста, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня, 20 декабря, в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны — около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства", — говорится в сообщении в Telegram-канале минской милиции.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Силовики разогнали колонну протестующих в Минске
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, несанкционированные мероприятия в последние недели переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД
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