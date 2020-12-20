Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

Казахстан ужесточает карантин перед новогодними праздниками 

BFM.RU 46 минут назад
Казахстан ужесточает карантин перед новогодними праздниками
Фото: РИА Новости
Карантинные меры усиливают в Казахстане. Дополнительные ограничения вводятся с 25 декабря по 5 января, сообщается на сайте премьера Казахстана.
В частности, вводится запрет на все зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия. Запрет касается также новогодних утренников и корпоративов.
Также усилены ограничительные меры на Тенгизе. Это крупнейшее в республике нефтегазовое месторождение. Как сказано в постановлении, ограничения там будут действовать «до стабилизации эпидемиологической ситуации».
Кроме того, власти Казахстана намерены на 24% снизить цены на антиковидные лекарства.
Видео дня. Кличко зажёг: пожар на открытии ёлки в Киеве
BFM.RU: последние новости
Макрон уехал из Елисейского дворца в президентскую резиденцию без жены Макрон уехал из Елисейского дворца в президентскую резиденцию без жены Помпео ответил обвинениями на слова Лаврова об играх США Помпео ответил обвинениями на слова Лаврова об играх США Жесткий Brexit все ближе: власти Великобритании призвали магазины запастись продуктами Жесткий Brexit все ближе: власти Великобритании призвали магазины запастись продуктами
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пожар на открытии главной елки Украины попал на видео
01:30
Пожар на открытии главной елки Украины попал на видео
Пожары
В Петербурге школьницы потушили Вечный огонь и попали на видео
00:25
В Петербурге школьницы потушили Вечный огонь и попали на видео
Происшествия
Толпы покидающих Лондон людей попали на видео
00:11
Толпы покидающих Лондон людей попали на видео
В мире
Появилось видео победы Альвареса над суперчемпионом
00:16
Появилось видео победы Альвареса над суперчемпионом
В мире
Появилось видео с места стрельбы в торговом центре в США
01:00
Появилось видео с места стрельбы в торговом центре в США
Происшествия
Обрушение горного утеса на автомобильную дорогу в Дагестане сняли на видео
00:34
Обрушение горного утеса на автомобильную дорогу в Дагестане сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с Путиным у монумента разведчикам
00:44
Появилось видео с Путиным у монумента разведчикам
Общество
Опубликовано видео с места взрыва в Кабуле
00:24
Опубликовано видео с места взрыва в Кабуле
Происшествия
Охранник обстрелял дворников на парковке и попал на видео
00:33
Охранник обстрелял дворников на парковке и попал на видео
Происшествия
Автомобиль скорой вылетел на тротуар после ДТП и попал на видео
00:24
Автомобиль скорой вылетел на тротуар после ДТП и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение