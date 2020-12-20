Казахстан ужесточает карантин перед новогодними праздниками 

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Карантинные меры усиливают в Казахстане . Дополнительные ограничения вводятся с 25 декабря по 5 января, сообщается на сайте премьера Казахстана.

В частности, вводится запрет на все зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия. Запрет касается также новогодних утренников и корпоративов.

Также усилены ограничительные меры на Тенгизе. Это крупнейшее в республике нефтегазовое месторождение. Как сказано в постановлении, ограничения там будут действовать «до стабилизации эпидемиологической ситуации».

Кроме того, власти Казахстана намерены на 24% снизить цены на антиковидные лекарства.