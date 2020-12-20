Папа Римский осудил потребительское отношение к Рождеству

Папа Римский Франциск завил, что многие забыли истинный смысл Рождества, поддавшись логике потребления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на традиционную воскресную проповедь понтифика.
"Подарки, покупки, беготня — потребительство похитило наше Рождество. В Вифлееме (месте рождения Христа. — прим. "Газеты.Ru") была бедность, но много любви", — сказал папа.
Он призвал вернуться к "истинному духу праздника".
Ранее Франциск отмечал, что нынешние условия пандемии коронавируса и вводимые в связи с ней ограничения дают возможность встретить предстоящее Рождество "более религиозно".