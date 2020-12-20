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Папа Римский Франциск осудил потребительское отношение к Рождеству 

Газета.Ru 2 часа назад
Папа Римский осудил потребительское отношение к Рождеству
Фото: РИА Новости
Папа Римский Франциск завил, что многие забыли истинный смысл Рождества, поддавшись логике потребления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на традиционную воскресную проповедь понтифика.

"Подарки, покупки, беготня — потребительство похитило наше Рождество. В Вифлееме (месте рождения Христа. — прим. "Газеты.Ru") была бедность, но много любви", — сказал папа.

Он призвал вернуться к "истинному духу праздника".
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Ранее Франциск отмечал, что нынешние условия пандемии коронавируса и вводимые в связи с ней ограничения дают возможность встретить предстоящее Рождество "более религиозно".
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В мире , ФРАНЦИСК , Газета.Ru
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