Ситуация с новым вариантом коронавируса в Великобритании вышла из-под контроля властей. Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

— Новый штамм COVID-19 вышел из-под контроля, и люди должны вести себя так, как будто у них уже есть вирус, особенно в районах Англии с самым высоким уровнем ограничений, — цитирует Хэнкока Sky News.

По его словам, новый вариант коронавируса распространяется слишком стремительно. Именно поэтому правительству пришлось быстро реагировать. Хэнкок отметил, что жесткие ограничительные меры затронут жителей Лондона, большей части юго-востока и некоторых частей восточной Англии. Они могут длиться в течение нескольких месяцев, до тех пор, пока не будет внедрена вакцина.