Состояние здоровья президента Франции Эмманюэля Макрона, заразившегося коронавирусом, остается стабильным. Об этом сообщил в воскресенье Елисейский дворец.

"Состояние здоровья президента Французской Республики остается стабильным по отношению к тому, что наблюдалось в субботу", — говорится с заявлении, которое представитель президентской администрации сделал Agence France-Presse.

17 декабря пресс-служба Елисейского дворца сообщила о том, что Эмманюэль Макрон сдал тест на коронавирус, и его результат оказался положительным. В администрации президента заявили, что французский лидер "продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно". Он самоизолировался в своей загородной резиденции Лантерн, находящейся на территории версальского дворцового комплекса.

Одновременно с президентом самоизолироваться вынуждены были находившиеся с ним в контакте премьер-министр Жан Кастекс, генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер , спикер нижней палаты парламента Ришар Ферран , министр-делегат по связям с парламентом Марк Фено.

18 декабря глава государства опубликовал видеоролик, в котором заверил, что чувствует себя нормально, но работает более медленными темпами. Президент сообщил, что у него кашель, общая слабость и головные боли.