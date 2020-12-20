«Британскую» мутацию коронавируса нашли в других странах

Мутировавший вариант коронавируса был выявлен в Великобритании еще в сентябре, он уже распространяется по всему миру. Об этом в воскресенье сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в интервью вещательной корпорации BBC.

"Великобритания обнаружила этот вариант в сентябре, он появился на юго-востоке Англии. Мы постоянно видим, как выявляются новые мутации коронавируса. Важно изучать их, смотреть, как они распространяются и что влекут за собой", — отметила она, добавив, что обнаруженная в Соединенном Королевстве мутация коронавируса также была выявлена в Дании, Нидерландах и Австралии.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот он распространяется быстрее до сих пор известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Именно новый тип коронавируса, по мнению Джонсона, послужил причиной резкого роста заболеваемости в стране после отмены национального карантина 2 декабря. Он быстро становится доминирующим — в Лондоне и на юго-востоке Англии на него сейчас приходится около 60% новых случаев заражения, что вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. Согласно последним правительственным данным, за последние семь дней число выявляемых в стране случаев заражения выросло на 41% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

Накануне общее число умерших после заражения коронавирусом в Великобритании превысило 67 тыс., что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев заражения в стране превышает 2 млн