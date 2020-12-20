В Казахстане усилят ограничительные меры из-за COVID

"МВК приняла ряд решений. Первое: с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года установить запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов. Второе: усилить ограничительные меры на [крупнейшем в Казахстане нефтегазовом] месторождении "Тенгиз" до стабилизации эпидемиологической ситуации", — говорится в сообщении.