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В Казахстане с 25 декабря до 5 января усилят ограничительные меры из-за коронавируса 

ТАСС 1 час назад
В Казахстане усилят ограничительные меры из-за COVID
Фото: Reuters
Власти Казахстана в целях предотвращения распространения коронавируса приняли решение об усилении карантинных мер на период с 25 декабря по 5 января будущего года. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства по итогам заседания межведомственной комиссии (МВК) по борьбе с COVID-19.

"МВК приняла ряд решений. Первое: с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года установить запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов. Второе: усилить ограничительные меры на [крупнейшем в Казахстане нефтегазовом] месторождении "Тенгиз" до стабилизации эпидемиологической ситуации", — говорится в сообщении.

Комиссия также поручила принять меры по снижению цен на антиковидные лекарственные средства в розничной сети в среднем на 24%.
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