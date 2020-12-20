Вучич допустил производство вакцины «Спутник V» в Сербии 

«Я верю, что существует такая перспектива (совместного производства вакцины «Спутник V». — RT), мы разговаривали об этом (с главой МИД России Сергеем Лавровым. — RT). Если все показатели будут хорошими (а пока они положительные), думаю, что это возможно в Сербии», — цитирует его ТАСС.