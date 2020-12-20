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Москва

Силовики начали задерживать протестующих в Минске 

РИА Новости 22 минуты назад
Белорусские силовики разогнали колонну протестующих в минском микрорайоне Грушевка, есть задержанные, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее оппозиционные Telegram-каналы призвали протестующих выйти в воскресенье на несанкционированное массовое мероприятие — "марш народного трибунала". В последние недели протесты в Белоруссии проходят в "дворовом формате".
После полудня в минском микрорайоне Грушевка сформировалась колонна из протестующих, которые шли по дворам и выкрикивали оппозиционные лозунги, несли бело-красно-белую символику. По ходу шествия к колонне присоединялись новые люди. Однако вскоре в микрорайон прибыли сотрудники правоохранительных органов на нескольких автобусах. Протестующие частично разбежались во дворы, но есть и задержанные — как минимум несколько человек.
В центре Минска появились грузовики с силовиками
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые — по воскресеньям. Проходят также мероприятия в поддержку действующих властей.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , МВД , РИА Новости
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