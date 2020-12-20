Часть Великобритании уходит с 20 декабря 2020 года на строгий карантин — ученые выявили новый штамм коронавируса. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, он на 70% заразнее прежних, однако исследований о том, насколько тяжело протекает болезнь и с какой вероятностью приводит к летальному исходу, пока нет. Инфекционисты объяснили "Газете.Ru", что мутации вирусов происходит минимум раз в месяц, а повышенная заразность может говорить о том, что заболевание будет протекать легко.

Коронавирусная инфекция стала быстрее распространяться по Великобритании — в стране выявлен новый штамм с высокой виральностью. Ученые проводят срочные исследования, чтобы определить, насколько смертельна эта разновидность вируса. Об этом заявил главный врач страны профессор Крис Уитти.

Информацию также подтвердил премьер Британии Борис Джонсон . По его словам, новый тип коронавируса на 70% заразнее. Однако протекает ли болезнь более тяжело и увеличивается ли риск летального исхода, пока неизвестно.

«Хотя в этом вопросе еще сохраняется значительная неопределенность, он может быть на 70% более заразен, чем первоначальный вариант, с которым мы имели дело раньше. Пока это лишь предварительные данные, которые впоследствии могут быть уточнены», — заявил в ходе пресс-конференции Джонсон.

По словам профессора Уитти, специалистами прогнозируется быстрый рост количества новых заражений на юго-востоке Англии.

«Мы предупредили Всемирную организацию здравоохранения и продолжаем анализировать доступные данные для улучшения нашего понимания», — подчеркнул медик.

Об обнаружении в стране нового варианта коронавируса ранее — 14 ноября рассказал глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. На тот момент заразились около 1 тыс. человек на юге Англии. Теперь, как уточнил Джонсон, этот штамм уже доминирует в стране.

На фоне выявления новой мутации число случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки 19 декабря выросло на 27 052. Общее число заболевших составило более 2 млн, передавал местный минздрав.

В связи с этим в Лондоне и юго-восточных регионах власти ввели строгий локдаун — новый, самый высокий, четвертый уровень ограничений.

«Эти меры будут, по сути, аналогичны национальному локдауну. На Рождество будет запрещено встречаться с другими семьями», — разъяснил Джонсон.

Согласно постановлению закроются непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские, людям рекомендовано максимальное количество времени проводить дома. Изменения вступят в силу в утром 20 декабря 2020 года и сохранятся как минимум на две недели. Меры будут пересмотрены 30 декабря.

Жителям районов с первым, вторым и третьим уровнями ограничений запрещено въезжать в районы с четвертым уровнем. Как заявил мэр Лондона Садик Хан, предстоящее Рождество станет для жителей британской столицы самым тяжелым со времен Второй мировой войны.

«Эти новые ограничения огорчают. Наш город переживает тяжелейшее Рождество со времен войны. Нам нужно собраться, чтобы пережить этот трудный период. Пожалуйста, следуйте новым правилам», — написал он на своей странице в Twitter.

Как пояснила «Газете.Ru» инфекционист Лилия Баранова, скорее всего, новый штамм коронавируса в Великобритании не будет смертельнее, чем уже известные разновидности SARS-CoV-2.

«РНК-вирусы постоянно мутируют, в среднем, это происходит раз в месяц. Возможно, у выявленного коронавируса произошла мутация шиповидных отростков в ходе генной делеции, то есть хромосомы перестроились таким образом, что произошла потеря отдельного участка и нескольких аминокислот.

Хочу подчеркнуть, что согласно общеизвестным правилам, чем заразнее патоген, тем он менее смертелен — это рассчитывается по специальной формуле», — отметила специалист.

Баранова также напомнила, что ранее похожая мутация уже наблюдалась — летом в восточной Азии. Там пациенты, заразившиеся видоизмененным вирусом, переносили его, в основном, в легкой форме.

В свою очередь руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко уже рассказывал «Газете.Ru», что у каждого вируса собственная специфическая последовательность ДНК и РНК. SARS-CoV-2 состоит из 30 тыс. молекул, расположенных определенным образом.

Тем не менее этот порядок может меняться. Так происходит при передаче инфекции от человека к человеку — во время сборки новой копии вируса в некоторых звеньях могут произойти ошибки. По словам Бутенко, мутация вирусов — это вечный процесс.

«Существует вероятность, что новый коронавирус в таком виде, как он есть сейчас, исчезнет так же, как это было с его предыдущими «собратьями», в то же время существуют и риски, что он превратится в еще более опасную версию себя», — отмечал вирусолог.

Он добавил, что для изучения этого вопроса нужно прибегнуть к методу секвенирования геномов, для определения их аминокислотной или нуклеотидной последовательности.