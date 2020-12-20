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Зеленский анонсировал глобальную судебную реформу на Украине 

News.ru и ещё 1 7 часов назад
Зеленский анонсировал глобальную судебную реформу на Украине
Фото: president.gov.ua
На Украине в 2021 году будет проведена глобальная судебная реформа. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
Он отметил, что украинские суды являются «больным местом». В настоящее время ведётся борьба с некоторыми судьями Конституционного суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру.

У них ничего не получится. Мы всё это переформатируем. И следующий большой шаг — это глобальная судебная реформа на Украине, которую мы начнём воплощать со следующего года, — сказал Зеленский в интервью изданию The New York Times.

Он добавил, что уже подготовлены законодательная база и этапы внедрения нововведений.
Некоторое время назад КС Украины признал неконституционной норму о лишении свободы за недостоверное декларирование, а также лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции права проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. Это привело к закрытию доступа в единый реестр электронных деклараций. В офисе Зеленского решение КС признали неправовым, а правительство Украины поручило возобновить доступ к реестру, игнорируя решение КС.
Зеленский внёс в парламент законопроект о прекращении полномочий действующего состава КС и признании ничтожными ряда его решений. В суде усмотрели в этом попытку конституционного переворота.
Ранее NEWS.ru писал, что у дома главы КС Украины Александра Тупицкого прошла акция протеста. Его участники требовали отставки судьи и пригрозили ему виселицей. Поводом для акции послужила отмена ключевых статей антикоррупционного законодательства, которые касаются незаконного обогащения.
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Комментарии 6
В мире , Владимир Зеленский , Правительство Украины , Киев
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