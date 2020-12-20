Зеленский анонсировал глобальную судебную реформу на Украине 

На Украине в 2021 году будет проведена глобальная судебная реформа. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский

Он отметил, что украинские суды являются «больным местом». В настоящее время ведётся борьба с некоторыми судьями Конституционного суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру.

У них ничего не получится. Мы всё это переформатируем. И следующий большой шаг — это глобальная судебная реформа на Украине, которую мы начнём воплощать со следующего года, — сказал Зеленский в интервью изданию The New York Times.

Он добавил, что уже подготовлены законодательная база и этапы внедрения нововведений.

Некоторое время назад КС Украины признал неконституционной норму о лишении свободы за недостоверное декларирование, а также лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции права проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. Это привело к закрытию доступа в единый реестр электронных деклараций. В офисе Зеленского решение КС признали неправовым, а правительство Украины поручило возобновить доступ к реестру, игнорируя решение КС.

Зеленский внёс в парламент законопроект о прекращении полномочий действующего состава КС и признании ничтожными ряда его решений. В суде усмотрели в этом попытку конституционного переворота.

Ранее NEWS.ru писал, что у дома главы КС Украины Александра Тупицкого прошла акция протеста. Его участники требовали отставки судьи и пригрозили ему виселицей. Поводом для акции послужила отмена ключевых статей антикоррупционного законодательства, которые касаются незаконного обогащения.