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Турция готовится к наступлению на севере Сирии 

Аргументы Недели 1 час назад
Протурецкие боевики готовится к наступлению в Сирии
Фото: соцсети
Поддерживаемые Турцией боевики выпустили несколько артиллерийских кинетических и реактивных снарядов по ключевому городу Айн Исса в мухафазе (провинции) Ар-Ракка, в субботу вечером. Сообщает новостной портал «Аль Масдар ньюс», ссылаясь на местные источники.
Поддерживаемые Турцией боевики подвергли артиллерийскому обстрелу из систем ствольной и реактивной артиллерии несколько прифронтовых деревень, такие, как Аль-Мушарифа и Аль-Джахбах в районе города Айн-Исса.
Наблюдается перемещение боевых групп, поддерживаемых Турцией формирований партизан, в провинцию Эр-Ракка, где они тут же занимают позиции вблизи линии соприкосновения с Сирийскими демократическими силами (СДС), основу которых составляет курдское ополчение.
Источник из Сирийской арабской армии (САА) в мухафазе Эр-Ракка сообщил сегодня утром агентству «Аль-Масдар Ньюс», что российской военной полиции известно о нарушениях режима прекращения огня; однако, похоже, Турция твердо намерена начать новое наступление в районе города Айн-Исса. Есть вероятность, что Сирийская арабская армия заключит соглашение с СДС для совместных действий в провинции Эр-рака против турецких войск и протурецких партизан.
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Комментарии 1
В мире , Сирия , Турция
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