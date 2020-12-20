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Москва

СМИ: в Минске усиливают меры безопасности в связи с акцией протеста 

ТАСС 18 минут назад
Усиленные меры безопасности предпринимаются в Минске в воскресенье в связи с проведением несанкционированной акции "Марш народного трибунала", о проведении которой объявила оппозиция.
С утра в центр Минска проследовали грузовики с личным составом подразделений внутренних войск МВД, а также специальная техника, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале белорусского портала Onliner.
Противники властей в 134-й день протестов планируют организовать очередную акцию. В последний месяц участники изменили тактику: они собираются во дворах, после чего выдвигаются к районным точкам сбора, чтобы затем пройти совместным маршем. Не дожидаясь рассвета, несколько сотен жителей спального микрорайона Сухарево уже провели марш протеста. Выйдя на проезжую часть, участники акции с бело-красной символикой прошли по своему району, скандируя требование отставки действующего президента, сообщает белорусский портал tut.by. Пока не сообщается о задержаниях участников акции.
В связи с тем, что в последний месяц протестующие проводят акции в спальных микрорайонах, сюда стягиваются силовики, они дежурят рядом с торговыми центрами и другими точками сбора демонстрантов.
В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12%. Она не признала результаты волеизъявления и вскоре покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить незаконные акции. Самые массовые шествия проводятся в Минске и ряде других городов по воскресеньям.
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД
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