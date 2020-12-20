СМИ описали оружие убийцы Бандеры

СМИ описали оружие, которое использовал ликвидатор Бандеры

Ликвидировавший на территории Федеративной Республики Германии в октябре 1959 года лидера украинских националистов Степана Бандеру агент КГБ Богдан Сташинский использовал необычное оружие с химической начинкой. Об этом написало электронное издание «Армейский стандарт».

Издание опубликовало с десяток архивных документов из личного дела агента КГБ Богдана Сташинского. Они рассказывают о подготовке агента по кличке «Тарас» к переводу на нелегальное положение, а также об операции по ликвидации лидеров украинских националистов на территории ФРГ.

Так, в одном из рапортов отмечается, что в 1957 году «Тарас» «провел одно серьезное мероприятие, за которое был поощрен КГБ при СМ СССР (3000 рублей) и Старшим Советником КГБ при СМ СССР в ГДР (3000 марок ГДР)».

Во время следствия и суда над Сташинским в ФРГ, куда агент сбежал из СССР, вскрылись обстоятельства «мероприятия». Речь идет о ликвидации Льва Ребета — главного редактора газеты «Украинский самостийник», органа украинских националистов.

Сташинский сообщил, что он получил от сотрудника КГБ «Сергея» одноразовый пистолет, стреляющий раствором тиосульфата натрия и амилнитрита. Пистолет представлял собой отрезок металлической трубки длиной 18 см. «Тарас» и «Сергей» на озере Мюггельзее проверили действие оружия на собаке. При этом «Тарас» принял таблетку атропина, нейтрализующую действие яда.

Утром 12 октября Ребет приехал в редакцию. У входа его обогнал хорошо одетый молодой человек со свернутой в трубочку газетой в руке. Это был «Тарас». Когда Ребет дошел до середины лестницы, «Тарас» поднял завернутый в газету цилиндр и нажал на спусковую планку. Струя яда попала точно в лицо бандеровцу. Причиной смерти врачи назвали остановку сердца. Ребет был найден мертвым на лестничной клетке в здании редакции на Карлсплац около 10 часов 40 минут.

15 октября 1959 года «Тарас» схожим образом ликвидировал Степана Бандеру. За успешное выполнение правительственного задания он был награжден орденом Красного Знамени.

В 1960 году «Тарас» с женой-немкой вернулся в СССР. Очевидно, жена проверку КГБ не прошла. Почувствовав неладное, «Тарас» сбежал в Западную Германию и сдался властям. Суд ФРГ дал ему 8 лет, из которых Сташинский отсидел шесть. Выйдя из тюрьмы, он пропал. Никаких сведений о нем нет.