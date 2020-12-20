ВОЗ отреагировала на данные о новом штамме коронавируса в Британии

ВОЗ прокомментировала сообщения о новом штамме коронавируса, выявленном в Великобритании

В организации подчеркнули, что тесно контактируют с Лондоном . Британские специалисты делятся с ВОЗ результатами анализа и текущих исследований.

"Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях", — сообщила ВОЗ в Twitter.

Ранее в Великобритании подтвердили, что новый тип коронавируса, выявленный в стране, может быть на 70 процентов заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом отмечается, что ничто не указывает на его повышенную опасность с точки зрения смертности или госпитализации.

Уэльса. В субботу премьер Борис Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути означают локдаун. Вслед за Англией об ужесточении мер также заявили власти Шотландии

Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у 2 004 219 человек, умерли 67 075 заболевших.