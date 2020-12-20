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Москва

ВОЗ изучает данные о новом штамме коронавируса в Великобритании 

РИА Новости 1 час назад
ВОЗ отреагировала на данные о новом штамме коронавируса в Британии
Фото: Reuters
ВОЗ прокомментировала сообщения о новом штамме коронавируса, выявленном в Великобритании.
В организации подчеркнули, что тесно контактируют с Лондоном. Британские специалисты делятся с ВОЗ результатами анализа и текущих исследований.

"Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях", — сообщила ВОЗ в Twitter.

Ранее в Великобритании подтвердили, что новый тип коронавируса, выявленный в стране, может быть на 70 процентов заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом отмечается, что ничто не указывает на его повышенную опасность с точки зрения смертности или госпитализации.
В субботу премьер Борис Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути означают локдаун. Вслед за Англией об ужесточении мер также заявили власти Шотландии и Уэльса.
Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у 2 004 219 человек, умерли 67 075 заболевших.
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В мире , Борис Джонсон , ВОЗ
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