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Француз побил мировой рекорд, простояв во льду больше 2,5 часов 

ТАСС 1 час назад
Француз простоял во льду больше 2,5 часа и побил рекорд
Фото: depositphotos.com
Житель Франции установил новый мировой рекорд по пребыванию в емкости со льдом, продержавшись 2 часа 35 минут и 33 секунды. Об этом сообщает в субботу газета La Voix du Nord.

"Я очень счастлив. Это доказывает, что не нужно быть суперменом, чтобы сделать нечто столь же безумное, — прокомментировал он свое достижение. — Если есть мечта, нужно держаться за нее!"

Как отмечает издание, Ромен Вандендорп тренировался на протяжении двух лет, чтобы "расширить границы своей физиологии". За 34-летним медработником наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса. Погружение в дробленый лед происходило в специально разработанном прозрачном контейнере, где температура достигала -18 градусов по Цельсию. Кроме того, за соблюдением условий данной дисциплины следили два независимых наблюдателя.

"Снаружи кажется, что перед вами обычный парень, который стоит в коробке с кубиками льда, но, уверяю вас, внутри меня происходит много чего, — поделился мужчина. — Если первый час я все контролировал, то остальное время приходилось сохранять концентрацию, чтобы справиться с дрожью".

Свое достижение Вандендорп посвятил всем детям, которые болеют раком. Издание отмечает, что эта же болезнь забрала его отца и 4-летнюю девочку Огюстин, которая умерла в октябре 2018 года, спустя два месяца после обнаружения у нее рака ствола головного мозга. Незадолго до ее смерти была основана ассоциация Wonder Augustine, которая сейчас собирает средства на исследования для борьбы с глиомами — опухолями головного мозга. За два года, в том числе при активной поддержке Ромена, они смогли собрать €218 тыс.
Предыдущий рекорд, согласно записи на сайте Книги рекордов Гиннесса, установил 4 сентября 2014 года житель Китая Цзинь Сунчао. Он простоял в коробе, находясь по шею во льду, 1 час 53 минуты.
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В мире , Франция
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