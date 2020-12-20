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Москва

Байдену посоветовали призвать к ответу Германию и Турцию 

News.ru 20 минут назад
Байдену посоветовали призвать к ответу Германию и Турцию
Фото: globallookpress.com
Избранный президент США Джо Байден должен занять жёсткую позицию по отношению к союзникам по НАТО. В частности, к ответу предстоит призвать Германию и Турцию.
Такую позицию высказал бывший министр обороны США Роберт М. Гейтс в статье, опубликованной Thе New York Times.
Глава Пентагона с 2006 по 2011 год считает, что Берлин тратит мало средств на НАТО. Кроме того, в Германии пытаются обменять интересы в области безопасности Польши и Украины на выгоду от российского газопровода «Северный поток — 2», считает Гейтс.
Он также уверен, что сделка ещё одного члена НАТО — Турции — с Россией по покупке комплексов С-400 «должна иметь цену». Введённые за неё санкции являются «хорошим началом», подчеркнул бывший министр. Однако Анкара должна ответить ещё и за действия в Сирии и Ливии, они якобы идут вразрез с интересами других стран НАТО.
Турцию, а также Венгрию и Польшу следует исключить из Североатлантического альянса за движение в сторону тоталитаризма, настаивает Гейтс.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Джо Байден оказался на перепутье. За влияние на него борются как «ястребы», желающие разорить Россию, так и «голуби», подчёркивающие, что во времена пандемии лучше не расшатывать отношения между глобальными державами. В реальности круг мировых проблем, которые Россия и США смогут решать вместе, при Байдене может быть значительно ограничен.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Роберт Гейтс , Пентагон , НАТО
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