Байдену посоветовали призвать к ответу Германию и Турцию 

Такую позицию высказал бывший министр обороны США Роберт М. Гейтс в статье, опубликованной Thе New York Times.

Глава Пентагона с 2006 по 2011 год считает, что Берлин тратит мало средств на НАТО. Кроме того, в Германии пытаются обменять интересы в области безопасности Польши Украины на выгоду от российского газопровода «Северный поток — 2», считает Гейтс.

Он также уверен, что сделка ещё одного члена НАТО — Турции — с Россией по покупке комплексов С-400 «должна иметь цену». Введённые за неё санкции являются «хорошим началом», подчеркнул бывший министр. Однако Анкара должна ответить ещё и за действия в Сирии и Ливии, они якобы идут вразрез с интересами других стран НАТО.

Турцию, а также Венгрию и Польшу следует исключить из Североатлантического альянса за движение в сторону тоталитаризма, настаивает Гейтс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джо Байден оказался на перепутье. За влияние на него борются как «ястребы», желающие разорить Россию, так и «голуби», подчёркивающие, что во времена пандемии лучше не расшатывать отношения между глобальными державами. В реальности круг мировых проблем, которые Россия и США смогут решать вместе, при Байдене может быть значительно ограничен.