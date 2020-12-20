В Казахстане госслужащим запретили зарубежные счета

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, которым госслужащим запрещается иметь счета в иностранных банках. Об этом сообщает ТАСС.

Законом предусмотрен запрет на открытие и владение счетами, а также хранение наличных денег и ценностей в зарубежных банках.

Мера распространяется на лиц, занимающих ответственные государственные должности или уполномоченных выполнять государственные функции, а также на должностных лиц. При этом запрет на владение иностранными счетами коснется не только госслужащих, но и депутатов парламента и судей.