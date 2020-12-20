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В Казахстане госслужащим запретили держать счета в зарубежных банках 

Газета.Ru 1 час назад
В Казахстане госслужащим запретили зарубежные счета
Фото: газета.ру
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, которым госслужащим запрещается иметь счета в иностранных банках. Об этом сообщает ТАСС.
Законом предусмотрен запрет на открытие и владение счетами, а также хранение наличных денег и ценностей в зарубежных банках.
Мера распространяется на лиц, занимающих ответственные государственные должности или уполномоченных выполнять государственные функции, а также на должностных лиц. При этом запрет на владение иностранными счетами коснется не только госслужащих, но и депутатов парламента и судей.
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