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Москва

Племянница Джо Байдена избежала тюрьмы после ДТП 

Lenta.ru 19 минут назад
Племянница Байдена избежала тюрьмы после ДТП
Фото: Instagram
Племянница избранного президента США Джо Байдена Кэролайн Байден избежала тюремного заключения после ДТП. Об этом пишет Daily Mail.
Авария произошла в августе 2019 года, когда 33-летняя племянница демократа на автомобиле врезалась в дерево. Арестовавший ее офицер отметил, что ей было «трудно сосредоточиться на разговоре», когда он ее допрашивал. В машине женщины были обнаружены пузырьки с медикаментами, хранение которых контролируется властями. Позже анализ крови подтвердил, что эти и другие лекарства были в ее организме во время аварии. Кроме того, Кэролайн ехала без водительских прав.
3 декабря суд приговорил родственницу избранного американского лидера к тюремному заключению на срок до полугода. Однако Кэролайн заключила сделку с окружным прокурором округа Монтгомери, благодаря чему избежит тюремного заключения и вместо этого отправится на 20-дневную реабилитации с последующим испытательным сроком в пять месяцев.
Кроме того, Кэролайн предстоит выплатить 1990 долларов штрафов и судебных издержек, действие ее водительских прав приостановлено на один год.

«Если она нарушит закон в любое время, то будет на крючке до конца приговора», — сказала пресс-секретарь прокурора Кейт Делано.

В сентябре Кэролайн Байден была арестована в Нью-Йорке за нападение на полицейских. Полицию вызвал консьерж, которого обеспокоили крики из квартиры, которую снимала девушка. Как пишет издание, причиной шума стала ссора Байден со своей соседкой по квартире из-за денег, которые племянница вице-президента не выплатила за аренду. Каролине Байден были предъявлены обвинения в препятствовании работе полиции, агрессивном поведении и сопротивлении при аресте. Она была отпущена под залог.
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Комментарии 4
В мире , Джозеф Байден , США
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