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В Китае призвали носить маски и после вакцинации от коронавируса 

Российская Газета 23 минуты назад
В Китае призвали носить маски даже после вакцинации
Фото: ТАСС
Даже после вакцинации от COVID-19 необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты и носить маски. Об этом заявил замглавы государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь.
Он объяснил, что сейчас в мире нет ни одной вакцины, эффективность которой составляла бы 100%. В условиях отсутствия коллективного иммунитета, тем, кто получил вакцину, необходимо "по-прежнему соблюдать эти меры, чтобы гарантировать безопасность остальных людей", — цитирует РИА Новости чиновника. Он призвал граждан страны продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию, следить за гигиеной рук.
Накануне государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР объявил о начале вакцинации населения из группы риска. Однако сколько человек будет вакцинировано и какой именно вакциной, не уточнялось.
С начала пандемии в Китае заболели 86 806 человек, из них 4634 скончались. В больницах в настоящее время находятся 307 пациентов с COVID-19. По данным китайских властей, эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, а главной угрозой остается вероятность завоза вируса из других стран.
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Комментарии
В мире , РИА Новости , Китай
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