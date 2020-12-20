Зеленский хочет построить на Украине Голливуд

Зеленский заявил, что желает построить в стране свой Голливуд. Такими планами политик поделился в интервью New York Times. Он рассказал, что хочет привести американский бизнес в страну. Зеленский отметил, что в этом вопросе Украина готова помогать инвесторам из США.
Речь идет о финансовом секторе и промышленности, о развлекательной сфере.
"Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто. В Европе есть очень неплохие (площадки) — в Праге, в Венгрии. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка", — сказал Зеленский.
По его словам, он также хочет, чтобы Украина обзавелась своим "Диснейлендом", поскольку украинские дети заслуживают ходить в такой парк развлечений, но не могут позволить себе улететь в США или Париж.