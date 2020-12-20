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Москва

ВОЗ высказалась о более заразном типе COVID-19 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
ВОЗ высказалась о более заразном типе COVID-19
Фото: Reuters
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказалась о более заразном типе COVID-19, обнаруженном в Великобритании на прошлой неделе. Организация прокомментировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 в своем Twitter-аккаунте.

«Мы тесно контактируем с официальными лицами Великобритании по поводу нового типа COVID-19. Они продолжат делиться информацией и результатами анализа и текущих исследований. Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях», — отмечается в сообщении.

В связи с ростом числа инфицированных и появлением нового типа вируса премьер Великобритании Борис Джонсон отменил Рождество в Лондоне и запретил встречаться жителям города с друзьями и соседями. Правительство Великобритании введет в Лондоне и ряде регионов на юго-востоке Англии максимальные ограничения.
Ранее главный врач Англии, Крис Уитти предупредил, что новый тип коронавируса, выявленный в Великобритании, имеет высокую скорость распространения. Новый и более заразный вариант коронавируса начал доминировать в Лондоне и может быть на 70 процентов заразнее обычного.
14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека к человеку и, следовательно, более заразен.
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Комментарии
В мире , Борис Джонсон , ВОЗ , Лондон , Великобритания
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